Внук Шарля де Голля сделал заявление о России Фото: Александр КОЦ

Внук бывшего президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль заявил, что вслед за поставками танков Украине может достаться более мощное оружие, а накачивание Киева западным вооружением только повышает риски начала Третьей мировой войны.

- К сожалению, это решение (о поставках) спровоцирует предоставление Украине более мощного оружия, оружия все большей дальности. ... что увеличит риск ядерного конфликта. Это та бездна, на грани которой мы стоим, - сказал он во время выступления на круглом столе "Память о Второй мировой войне в России и во Франции. К 80-летию победы в Сталинградской битве", организованного медиагруппой "Россия сегодня".

Внук Шарля де Голля также добавил, что пришло время добиться мира и "урезонить американцев" в этом конфликте, чтобы добиться устойчивого мира с российской стороной.

Накануне Пьер де Голль высказывал мнение, что количество и глубина санкций демонстрируют, что Запад заранее спланировал экономическую войну против России. При этом он отмечал, что две трети населения мира поддерживают Россию вопреки заявлениям Запада о ее изоляции. Внук известного генерала обратил внимание, что сейчас мы наблюдаем сдвиг многих экономических и политических интересов, а также политического влияния ряда стран в сторону Востока, и Россия.