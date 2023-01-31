Порошенко заявил, что его поразила популярность Путина среди коллег на встрече в Нормандии

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что был удивлен популярность российского лидера Владимира Путина среди иностранных коллег. Об этом политик признался в документальном фильме «Путин против Запада» для телеканала BBC, комментируя первую встречу с Путиным в 2014 году в ходе посещения Нормандии.

«Я был удивлен, что очередь из лидеров, которые хотели пожать руку президенту США Бараку Обаме, была значительно меньше, чем очередь из лидеров, которые хотели пожать руку Путину», - заявил бывший украинский лидер.

Тем временем, бывший президент Франции Франсуа Олланд заявил в том же документальном фильме, что был намерен использовать торжественные встречи для налаживания отношений с российским коллегой.

«Путин в качестве жеста доброй воли принес бутылку водки в термосумке. Я подумал, что это намерение заслуживает похвалы, даже если я не пью водку. Это показало его желание заново представить себя», - сказал экс-президент Франции.

Как писал сайт KP.RU, Порошенко также заявил, что Минские соглашения помогли Украине укрепить армию, а также отметил, что за счет этих договоров Киев построил глобальную проукраинскую коалицию.