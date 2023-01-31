Украинские войска ушли с первой линии обороны в Запорожье на другие позиции Фото: Александр КОЦ

Украинские военные оставили первую линию обороны в Запорожсье и отошли на заранее подготовленные позиции, об этом журналистам рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

“Украинские военные оставили... первую линию обороны и перешли на готовые позиции на второй и третьей линиях", - уточнил РИА Новости Рогов.

Также он добавил, что задача наступательной операции была выполнена, планы ВСУ начать наступление в Запорожье на время сорваны.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.