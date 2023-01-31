Сенатор Пушков заявил, что Вилли Брандт и Гельмут Коль были бы в ужасе от нынешнего руководства ФРГ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил, что к управлению ФРГ пришли самоуверенные, но при этом неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни знаний, ни опыта, а также ни квалификации

Таким образом политик прокомментировал слова лидера немецкой оппозиционной партии Христианско-демократический союз (ХДС) Фридриха Мерца о том, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок сделала «подарок» Кремлю, заявив, что Европа «ведет войну с Россией»..

«К руководству ФРГ пришли самоуверенные, но неподготовленные к большой политике люди, не имеющие ни опыта, ни знаний, ни квалификации», - написал сенатор в своем Telegram-канале, отметив, что бывшие немецкие лидеры, «от Вилли Брандта до Гельмута Коля» пришли бы «в ужас от таких преемников».

По словам Пушкова, подобные канцлеры ФРГ, как Брандт и Коль, которые пережили Вторую мировую войну, осознавали цену миру. Как он отметил, эти политики осознавали также и реальную цену войны.

Напомним, на прошлой неделе Бербок в ходе заседания ПАСЕ сказала о том, что Европа «ведут войну против России», призвав делать для Киева больше совместно. Как писал сайт KP.RU, накануне Мерц, что «в такой напряженной ситуации необходимо взвешивать каждое слово», указав на то, что министр сделала «подарок» Кремлю своими словами.