Россияне оформили на 40% больше загранпаспортов в 2022 году

В 2022 году более 5,4 миллиона россиян оформили заграничные паспорта Фото: REUTERS

Согласно опубликованной статистики ГУВМ МВД РФ, в 2022 году более 5,4 миллиона россиян оформили заграничные паспорта, что почти на 1,5 миллиона больше, чем в 2021 году, то есть на 40% в сравнении с предыдущим периодом.

Уточняется, что в 2022 году было выдано 5 413 374 загранпаспортов, а в 2021 году – 3 892 586 экземпляров. Осенью сайт "КП" писал, что Министерство внутренних дел России с января по сентябрь 2022 года оформило около 3,9 млн загранпаспортов. Это самый большой показатель за последние четыре года. Таким образом, в последнем квартале 2022 года было выдано около 1,5 млн загранпаспортов.

Пик выдачи паспортов совпал с информацией о массовом отъезде россиян в 2022 году. Так, например, с момента объявления в России частичной мобилизации в Финляндию из РФ въехало примерно 60 тысяч человек. В направлении Грузии только за двое суток, с 26 по 28 сентября, зафиксировано более 20 тысяч пересечений границы российскими гражданами. А по данным МВД Казахстана, из России за 9 месяцев 2022 года въехало 1 660 000 человек, а выехало 1 640 000.

Напомним, что в июле 2022 года уже поднимался “шум” вокруг массовой миграции из России, когда опубликовали информацию о более чем трех миллионах граждан, покинувших страну. Тогда сайт KP.RU поговорил с экспертами и пришел к выводу, что по итогу за границей с 24 февраля осталось 436 тысяч человек.