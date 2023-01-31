Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 января 2023 9:56

Российские военные ликвидировали украинский спецназ на Запорожском направлении

Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов
Анна БЕЗРУКОВА
Анна БЕЗРУКОВА
Российские военные ликвидировали украинский спецназ на Запорожском направлении

Российские военные ликвидировали украинский спецназ на Запорожском направлении

Фото: Дмитрий СТЕШИН

Спецназ Украины в ночь на вторник, 31 января, попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области – атак была отбита, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"... Наши разведчики при помощи квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение спецназа ВСУ на линии обороны… По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией… Только один вражеский диверсант… сбежал после накрытия автоматическим гранатометом", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска ушли с первой линии обороны в Запорожье на другие позиции. Теперь российская армия имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение, отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.