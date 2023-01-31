Российские военные ликвидировали украинский спецназ на Запорожском направлении Фото: Дмитрий СТЕШИН

Спецназ Украины в ночь на вторник, 31 января, попытался прорваться к российским позициям в Запорожской области – атак была отбита, рассказал председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

"... Наши разведчики при помощи квадрокоптера Mavic с тепловизором ночью обнаружили передвижение спецназа ВСУ на линии обороны… По вражеской группе оперативно был нанесен удар артиллерией… Только один вражеский диверсант… сбежал после накрытия автоматическим гранатометом", - сообщил Рогов в своем Telegram-канале.

Ранее Рогов сообщил, что украинские войска ушли с первой линии обороны в Запорожье на другие позиции. Теперь российская армия имеет более выгодное тактическое и стратегическое положение, отметил он.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.