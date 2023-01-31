Песков заявил, что решение об отсрочке для сотрудников предприятий ОПК пока находится в работе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение о введении отсрочки от призыва на срочную службу для работников предприятий оборонно-промышленный комплекс (ОПК) на данный момент не формализовано. Такое заявление во вторник, 31 января, сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Нет, оно пока не формализовано», - заявил официальный представитель Кремля, уточнив, что данное решение пока «в работе».

Ранее во время общения с рабочими Обуховского завода в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин сообщил, что вопрос об отсрочке лицам призывного возраста, которые работают в сфере ОПК, будет решен в скором времени.

Российский лидер указал на то, что сегодня работники ОПК работают в три смены, а продукция предприятий оборонно-промышленного комплекса «в высшей степени востребована». «Сейчас изучаем, смотрим на возможность предоставить отсрочку и тем, кто должен призываться на срочную военную службу», - заявил тогда глава государства, отметив, что в скором времени этот вопрос будет решен.