В Минэкономразвития связали восстановление экономики России с потребительским спросом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Минэкономразвития РФ считают, что процесс восстановление экономики страны в 2023 году будет зависеть от динамики потребительского спроса, а также тех мер, которые будут обеспечивать роста кредитования.

- В этом году дальнейшее восстановление экономики России будет зависеть от восстановления потребительского спроса, а также мер по обеспечению роста кредитования: как корпоративного, так и потребительского, - уточнили в ведомстве, комментируя прогноз МВФ.

По информации МВФ, в прошлом году в нашей стране не было ожидавшегося экономического спада на 3,4%: теперь снижение оценивается в 2,2%, а за ним последует "умеренно позитивный рост в 2023 году". Кроме того, эксперты фонда предполагают, что в 2023 году экономика РФ ждет рост примерно на 0,3%, пишут РИА Новости.

Ранее эксперты отмечали, что Россия противостояла жесткому санкционному давлению. В апреле прошлого года Минэкономразвития представило годовой прогноз о том, что наша экономика рухнет на 8 - 10%, а то и на 12%. Но на деле этого не произошло, а падение по итогам года составило всего около 3%.