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НовостиОбщество31 января 2023 10:25

В Тюменской области работают кабинеты для раннего выявления онкологии

Только за минувший год в одной из поликлиник региона осмотр прошли свыше 37 тысяч человек
Екатерина Коган
Тысячи пациентов обходят здесь обследования ежегодно

Тысячи пациентов обходят здесь обследования ежегодно

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, онкология довольно распространенное заболевание. И важно его выявить как можно раньше. Это не только помогает минимизировать возможные негативные последствия, но и дает шанс полностью победить страшный недуг. В областном департаменте здравоохранения, только за прошедший год в кабинетах раннего выявления заболевания поликлиники №12 осмотр прошли свыше 37 тысяч человек, сообщает Nashgorod.ru

В ходе этих осмотров обнаружено более пяти тысяч патологических состояний хронического характера. Некоторые пациенты о своем диагнозе были в курсе, а кто-то узнал о нем впервые в ходе диагностики и незамедлительно приступил к лечению.

По словам врача-онколога ГАУЗ ТО «Государственной поликлиники №12 Ольги Грибановой, мы часто говорим, что многие виды онкологии в самом начале не дают никаких симптомов. Но пациенты, как отмечает специалист, часто спрашивают, что можно сдать, чтобы провериться на рак. Все же, это не тот диагноз, на который можно «закрыть глаза».

– Такие кабинеты осмотра как раз таки помогают пройти необходимый набор обследований и выяснить все необходимое о своем состоянии здоровья, – подчеркнула врач.