Песков: заявления Порошенко, Меркель и Олланда о Минских соглашениях подтверждают правильность начала спецоперации Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал о том, что заявления бывшего президента Украины Петра Порошенко, бывшего французского лидера Франсуа Олланда и экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях демонстрируют, что президент России Владимир Путин сделал все абсолютно правильно, начиная специальную военную операцию на Украине.

«Они подтвердили, что для них, а это значит для Украины, для Франции и для Германии, минские соглашения были ничем иным как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения именно подготовить Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса», - заявил представитель Кремля.

Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, рассматривался ли в России вариант военной помощи Донбассу в течение этих восьми лет до начала спецоперации.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли Киеву укрепить свою армию, а также указал на то, что за счет этих договоров Украина смогла построить глобальную проукраинскую коалицию.