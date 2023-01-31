В Башкирии выросло количество больных сифилисом

В Башкирии выросло число пациентов с сифилисом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несмотря на то, что в последние годы внимание общественности приковано к ковиду, остальные вирусы никуда не исчезли. Причем речь идет не только об ОРВИ или гриппе, но и о венерических инфекциях.

По данным портала «Mkset.ru», в 2022 году в Башкирии выявили 303 случая заболевания сифилисом. В 2021 году в регионе диагностировали 258 случаев заболевания. Если говорить об остальной части статистики, то уровень пораженности сифилисом в республике составляет 7,53 на 100 тысяч населения. В целом картина не самая печальная. Так, в соседней Саратовской области показатели почти в три раза больше – 19,68 на 100 тысяч населения региона.

Напомним, что ранее в Роспотребнадзоре Башкирии сообщили о второй волне заболеваемости гриппом и ОРВИ. Всего за две недели 2022 года в регионе выявили более 30 тысяч случаев заболевания простудой и гриппом. В 36,2% заболевшими являются дети. Если говорить конкретно о гриппе, то за текущий эпидсезон в регионе выявили 964 случая заболевания этим вирусом. Чаще всего врачи фиксируют штамм H1N1(09).