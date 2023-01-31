Песков пообещал своевременно сообщить о дате послания Путина Федеральному собранию

Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Кремле своевременно сообщат о дате послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию РФ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что мероприятие может состояться 20-21 февраля текущего года, Песков отметил, что работа над посланием ведется.

"Кремль своевременно сообщит о дате послания", - сказал Песков, отвечая на вопрос представителей СМИ о том, состоится ли послание 20-21 февраля.

Песков также уточнил, что в настоящее время ведется работа над посланием.

Ранее сообщалось, что послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию с высокой долей вероятности может состояться в 20-х числах февраля 2023 года.

Также ранее Владимир Путин объяснил отсутствие послания президента в 2022 году тем , что динамика событий очень большая. Поэтому сложновато было зафиксировать в момент времени результаты и конкретные планы на ближайшее время.