Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что вариант военной помощи Донбассу со стороны Москвы в течение восьми лет до начала специальной военной операции не рассматривался.

«Нет, этот вопрос не обсуждался», - ответил представитель Кремля на данный вопрос.

Песков указал на то, что российская сторона «внимательно наблюдала» за происходящим на Украине, и могла видеть «продолжающуюся милитаризацию Украины». «Мы видели подготовку Украины к тому, чтобы силовыми методами пытаться решить проблему Донбасса, что, естественно, уничтожило бы на тот момент существование минских договоренностей, которые и сейчас уже канули в лету», - заявил пресс-секретарь российского президента.

Как писал сайт KP.RU, представитель Кремля также заявил, что слова экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего французского лидера Франсуа Олланда, а также экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель о Минских соглашениях говорят о том, что президент России Владимир Путин сделал все абсолютно правильно, начав спецоперацию.