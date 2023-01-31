Порносайт OnlyFans ограничил доступ россиянам к своему сайту

С помощь VPN-подключения из другой точки мира удается возобновить соединение с OnlyFans Фото: принтскрин со страницы Google.

Интернет-платформа OnlyFans ограничила доступ российским пользователям к своему контенту. Об этом свидетельствуют попытки открыть сайт без дополнительных средств подключение.

Тем не менее, с помощь VPN-подключения из другой точки мира удается возобновить соединение с сайтом.

Напомним, 25 августа 2022 года сервис подписки OnlyFans перечислил в государственный бюджет Украины первые 305 тысяч долларов.

Платформа подписки OnlyFans берет плату с пользователей за доступ к контенту, как правило, эротического. Подписчик сервиса в праве просматривать публикации, но при внесении ежемесячного членского взноса. Сама компания отдает 80% своих сборов создателю контента, а 20% поступает платформе.

OnlyFans - интернет-ресурс и приложение, созданное в 2016 году, на котором модели, ютберы, фитнес-тренеры и иные контентмейкеры размещают свой медиапродукт, а пользователи могут его приобрести за счет платной подписки. Речь идет о фотографиях, видео и прямых трансляциях.