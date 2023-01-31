Президент Венгрии Новак заявила, что Россия “была, есть и будет”

Каталин Новак Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия играет важную роль в мировых процессах, такое мнение озвучила президент Венгрии Каталин Новак в интервью изданию Corriere della Sera.

"Россия - огромное государство, находящееся в тысяче километров от нас, с исторически определенной ролью, богатой культурой… Российская экономика - одна из наиболее сильных в мире… Россия была, есть и будет…", - подчеркнула политик.

Также Новак отметила, что Венгрия как член Евросоюза и НАТО поддерживает союзников в украинском кризисе.

Ранее сайт KP.RU писал, что парламент Венгрии выбрал новым президентом страны министра по делам семьи, молодежи и международных отношений Каталин Новак, она стала первой женщиной на этом посту.

Также ранее Путин поздравил Каталин Новак с избранием на пост президента Венгрии. Российский лидер высказал надежду на укрепление взаимовыгодных отношений между Москвой и Будапештом.