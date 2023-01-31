Венгрия поддержала выдвижение Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Будапешт выступает за выдвижение турецкого президента Реджеп Тайипа Эрдогана на Нобелевскую премию мира за посредничество в переговорах по Украине. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

«Опыт посредничества Турции в переговорах на сегодняшний день является единственным успешным», - заявил глава венгерского внешнеполитического ведомства.

Сийярто отметил, что за счет усилий турецкого президента, а также министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу появилась зерновая сделка, призвав Анкару продолжать опыт посредничества.

«Сегодня появилась инициатива, суть которой в том, чтобы президент Эрдоган получил Нобелевскую премию мира, поскольку единственный успешный опыт посредничества в... Украине связан с его именем», - отметил венгерский министр на пресс-конференции с турецким коллегой.

Напомним, ранее 17 ноября 2022 года Министерство иностранных дел РФ подтвердило продление продуктовой сделки, отметив, что договоренность автоматически продлевается на 120 дней, если не поступает какие-либо возражения.

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