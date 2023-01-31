Саакашвили переводят в реанимацию в тяжелом состоянии

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили будет находится в реанимации, пока его не выведут из критического состояния Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В данный момент экс-президент Грузии Михаил Саакашвили находится в реанимации, его перевели туда в критическом состоянии. Об этом заявил представитель "Вива Мед" Георгий Чаладзе телеканалу Mtavari.

"Состояние здоровья президента тревожное, критическое, для проведения мероприятий по поддержанию жизни необходимо, чтобы президент Саакашвили находился в реанимации", - сказал Чаладзе.

Клиника "Вива Медс" пока официально не подтвердила заявление Чаладзе.

Напомним, бывший глава Грузии Михаил Саакашвили прекратил начатую несколько часов назад голодовку после призыва членов Европарламента поменять позицию. Об этом сообщил адвокат бывшего главы государства Шалва Хачапуридзе в эфире телеканала "Пирвели".

"Я пытался его переубедить, но безрезультатно, он был очень нервозен. Я сообщил об этом членам его семьи, которые находятся в Европе. Следом европарламентарии прислали ему письмо и он поменял свою позицию", - сказал адвокат.

После в сети начало активно распространяться видео из палаты Михаила Саакашвили. Бывший политик, оказавшийся в больнице и объявивший голодовку, курит, ест и конфликтует с медперсоналом. Видео с Саакашвили оказалось в распоряжении "Комсомольской правды". На кадрах видно агрессивное поведение экс-политика по отношению к медсестрам, а также моменты курения в палате.