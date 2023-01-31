Генпрокурор Краснов доложил Путину о возвращении более девяти тысяч незаконно мобилизованных россиян

Фото: сайт Кремля

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что российские прокуроры возвратили более девяти тысяч незаконно мобилизованных на спецоперацию россиян. Об этом руководитель ведомства доложил президенту страны Владимиру Путину.

- Усилиями надзора возвращено домой свыше девяти тысяч граждан, которые были незаконно мобилизованы, - сказал Краснов 31 января, его слова приводятся на официальном сайте Кремля. Он уточнил, что среди них были люди, которые не подлежали частичной мобилизации по состоянию здоровья.

Во время встречи с Путиным Краснов акцентировал внимание на том, что соответствующие органы продолжают заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих. Речь идет о бронежилетами и другом обмундировании.

- Большинство проблем уже решено. Сейчас мы контролируем поставки мобилизованным военнослужащим зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность, - подытожил Краснов.

Ранее сайт KP.RU писал, что в прошлом году в суды было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации. Такие данные привел генпрокурор РФ Игорь Краснов. Он добавил, что всего правоохранительные органы выявили 187 фактов нарушения закона.