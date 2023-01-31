Медведев заявил, что «адские» санкции Запада с треском провалились Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что «адские санкции» западных стран не смогли подорвать устойчивость экономики России и «с треском провалились». Об этом он написал во вторник в своем Telegram-канале.

«Никак не хватает мужества вражеским странам признать, что их "адские" санкции с треском провалились. Не работают», - заявил замглавы Совбеза РФ в своем Telegram-канале.

Медведев отметил, что многие промышленные продукции, а также потребительские товары смогли заместить российскими, а недостающие - азиатскими марками, указав также на свежий прогноз Международного валютного фонда (МВФ), который ожидает рост российской экономики в текущем году.

По его словам, принятие правил использования интеллектуальной собственности западных стран без лицензии способно стать ответом на санкционные ограничения. «Осталось только принять правила об использовании их интеллектуальной собственности. Без всяких лицензий и уплаты авторского вознаграждения», - заявил он, назвав такие меры ответными санкциями.

Напомним, накануне МВФ улучшил прогноз по российской экономике с падения в 2,3% на рост в 0,3% в текущем году.