Генпрокурор Краснов заявил о решении большинства проблем с обмундированием военнослужащих

Фото: сайт Кремля

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов сообщил о решении большинства проблем с обмундированием военнослужащих. Об этом руководитель ведомства доложил президенту страны Владимиру Путину, его слова приводится на сайте Кремля.

По его словам, надзорное ведомство продолжает держать на контроле вопросы по поводу обеспеченности мобилизованных бронежилетами и другим обмундированием.

- Мы продолжаем заниматься вопросами обеспеченности мобилизованных военнослужащих бронежилетами, другим обмундированием. Большинство проблем уже решено. Сейчас мы контролируем поставки мобилизованным военнослужащим зимнего форменного обмундирования, а также образование соответствующих складов и их сохранность, - сказал руководитель ведомства 31 января.

Также Краснов добавил, что российские прокуроры возвратили более девяти тысяч незаконно мобилизованных на спецоперацию россиян.

А до этого он рассказывал, что в суды было передано 78 уголовных дел в отношении 67 граждан за распространение фейков о Вооруженных силах Российской Федерации.