Власти Запорожской области заявили о появлении противовеса РСЗО HIMARS

Власти Запорожья назвал появление в регионе РСЗО «Торнадо-С» противовесом американским HIMARS Фото: REUTERS

Появление на линии боевого соприкосновения в Запорожской области российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» стало противовесом РСЗО HIMARS производства Соединенных Штатов, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

2Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня «Торнадо-С» дает возможность 100% попадания по позициям противника. Поэтому теперь у нас есть противовес американской системе HIMARS», – заявил он в беседе с журналистами.

Напомним, в РСЗО «Торнадо-С» (модернизированный «Смерч») применяются в специальной военной операции на Украине высокоточные реактивные снаряды, каждые из которых можно навести на конкретную точку.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья, расположенного недалеко от села Каменское на берегу Днепра, которое было потеряно из-за успешных действий российских войск на запорожской линии боевого соприкосновения.