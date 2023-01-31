Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика31 января 2023 11:27

Власти Запорожской области заявили о появлении противовеса РСЗО HIMARS

Рогов назвал появление под Запорожьем РСЗО «Торнадо-С» противовесом американским HIMARS
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Власти Запорожья назвал появление в регионе РСЗО «Торнадо-С» противовесом американским HIMARS

Власти Запорожья назвал появление в регионе РСЗО «Торнадо-С» противовесом американским HIMARS

Фото: REUTERS

Появление на линии боевого соприкосновения в Запорожской области российской реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» стало противовесом РСЗО HIMARS производства Соединенных Штатов, считает член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

2Появление в должном количестве ракетных систем залпового огня «Торнадо-С» дает возможность 100% попадания по позициям противника. Поэтому теперь у нас есть противовес американской системе HIMARS», – заявил он в беседе с журналистами.

Напомним, в РСЗО «Торнадо-С» (модернизированный «Смерч») применяются в специальной военной операции на Украине высокоточные реактивные снаряды, каждые из которых можно навести на конкретную точку.

Ранее Рогов заявил, что Вооруженные силы Украины создали новый рубеж обороны в ближайших пригородах Запорожья, расположенного недалеко от села Каменское на берегу Днепра, которое было потеряно из-за успешных действий российских войск на запорожской линии боевого соприкосновения.