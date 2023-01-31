Президент Литвы призвал Запад переступить красную линию и поставить Украине истребители Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны переступить красную линию, начав поставлять Киеву дальнобойные ракеты и истребители.

Как отметил литовский лидер, Киев остро нуждается в истребителях, танках, а также ракетах дальнего радиуса действия, что, по его словам, станет «существенной военной помощью»

«И сейчас... необычайно важно, чтобы мы не промедлили, не опоздали. Так что мой ответ: эти «красные линии» необходимо переступить. Так что мой ответ: эти красные линии необходимо переступить», - заявил президент Литвы в интервью LRT TV.

Наусед указал на то, что западным странам уже ни раз удавалось стирать красные линии, приведя в виде примера предоставление Украине статуса кандидата в члены Европейского союза, а также отправку танков Киеву.

Напомним, ранее Литва, а также Эстония и Польша выступили за снижение потолка цен на российскую нефть на уровне между 40 и 50 долларами за баррель.