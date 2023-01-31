Американский генерал Хокансон заявил об отработке США сценариев столкновения с Россией в Арктике Фото: REUTERS

Национальная гвардия Соединенных Штатов в рамках учений Northern Strike 23 отработала сценарии боевых действий против России и Китая в Арктическом регионе, заявил генерал Вооруженных сил США Дэн Хокансон.

Как рассказал офицер изданию Military Times, американской Министерство обороны ожидает роста конкуренции в Арктике со стороны РФ и КНР, поскольку северные морские пути становятся все более судоходнымы. По словам генерала, Москва и Пекин наращивают свое военное присутствие, и повышение температуры и таяние льдов усилят конкуренцию.

Кроме того, отметил Хокансон, в Арктике ведут деятельность и союзники США по НАТО, в частности Норвегия. Вашингтон будет обязан их поддерживать в случае конфронтации, поэтому очень важно обеспечить присутствие американской армии в этом регионе, добавил он.

Напомним, ранее научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси заявил, что Россия слишком активно осваивает Арктику и увеличивает добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана.

Как писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия возвращается в Арктику с целью экономического развития территории, обеспечения обороны и предотвращения ЧС.