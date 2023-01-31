“Надеялся, что она уже в земле”: родные не хотят знать убийцу Дарьи Дугиной

Наталья Вовк

Родственники убийцы российской журналистки Дарьи Дугиной - Натальи Вовк - ничего не знают о ней, а друг ее брата заявил, что надеялся, что та “уже давно в земле”, сообщает сайт KP.RU.

Как уточняет издание, старшего сына Натальи Вовк в последний раз видели в Киевской области еще до убийства Дугиной. Данил Шабан выложил видеоролик из этого региона в Тик-Ток. После скандала в прессе он удалил часть своих соцсетей, а другую часть сделал приватной.

При этом друзья и счлены семьи Вовк тоже заявили “КП”, что она с ними не выходит на связь. Первое время после убийства родственники давали интервью, но в последнее время решили не общаться в прессой.

“Никто о ней ничего не знает, в том числе и брат, - поделился с изданием друг брата Натальи Иван Синяев. - Я у него спрашивал, он ответил, что семья знать о ней ничего не хочет. Брат не держит с ней связь... Это не в его интересах после всего того, что им пришлось пройти. Я вообще сам надеялся, что она уже в земле”.

Ранее сайт KP.RU писал, как Вовк готовила убийство Дарьи Дугиной. Уточнялось, что она могла заминировать автомобиль в паркинге дома.