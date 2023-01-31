Пушилин заявил, что США пытаются лишить Россию суверенитета с помощью Украины Фото: Иван ВИСЛОВ

Соединенные Штаты стремятся отобрать у России ее суверенитет, используя для этой цели Украину, уверен временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

- Когда Зеленский пришел к власти, у кого-то была какая-то надежда, что вот ситуация будет разворачиваться к миру. Но такой возможности не было априори, не к этому готовили Украину. Для США самая выгодная ситуация. Они пытаются ослабить Россию, они пытаются показать всем остальным, что суверенным государством не нужно быть, не нужно составлять ни в каком виде конкуренцию, – заявил он в эфире радио «Комсомольская правда».

Как считает Пушилин, внешняя политика Вашингтона преследует интересы только США и их ближайших сателлитов, игнорируя интересы других государств. По мнению политика, Соединенные Штаты благодаря конфликту на Украине ослабили Европу, лишив суверенитета многие страны континента, в частности Германию и Францию. США не жалеют Украину и ее население, поскольку используют их исключительно для собственной экономической выгоды, добавил врио главы ДНР.

Напомним, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад отвел Украине роль страны, которая должна «по доверенности» вести боевые действия против России. Он тракже сравнил действия США по созданию коалиции против России с действиями Адольфа Гитлера.

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