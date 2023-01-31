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НовостиОбщество31 января 2023 12:05

Программы обучения для школьников и педагогов: Кузбасс расширяет сотрудничество с Яндексом

Глава региона Сергей Цивилев рассказал о новых проектах в сфере IT-образования
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

В Кузбассе будут внедряться новые программы в сфере IT-обучения. Министерство образования региона и Кузбасский региональный институт повышения квалификации подписали соглашения о сотрудничестве с Яндексом. Власти Кузбасса и ведущая компания России договорились о создании цифровой образовательной среды региона, в том числе расширении IT-образования школьников и программ повышения квалификации преподавателей.

«Подписанные сегодня соглашения - часть комплексной работы, которую Кузбасс ведет для усовершенствования системы образования региона. Договоренности будут способствовать развитию совместных образовательных проектов и повышению качества подготовки специалистов в области информационных технологий», - рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В регионе начнет работать «Лицей Академии Яндекса» - проект, обучающий школьников основам программирования. Кроме того, в Кузбассе появится «Яндекс.Учебник» для внедрения цифровой образовательной платформы.