Лавров заявил, что планам Запада на Украине не суждено сбыться

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Российские военные принимают все необходимые меры, чтобы планы Запада по Украине не сбылись, и они не сбудутся, заявил сегодня, 31 января, глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы наблюдаем за тем, как на Западе ведутся дискуссии о дальнейшем накачивании Украины… более серьезными вооружениями… Мы все это видим и не просто наблюдаем, но принимаем требуемые меры для того, чтобы не допустить дальнейших попыток превращать Украину в еще более острую угрозу для нашей безопасности", - сказал Лавров по результатам переговоров с главой МИД Египта.

Он также добавил, что российские Вооруженные силы, командование военной спецоперацией применяют "все требуемые меры для того, чтобы планам Запада не суждено было сбыться".

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима".

Последние новости о военной спецоперации России на Украине на 31 января 2023 года публикует сайт KP.RU.