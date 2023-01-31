Глава МИД Египта передал Лаврову послание от Блинкена по Украине Фото: REUTERS

Министр иностранных дел России Сергей Лавров получил послание от госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, которое ему передал глава МИД Египта Самех Шукри. Послание касается Украины, уточнил глава российского МИД.

«Господин министр, отвечая на предыдущий вопрос, сказал, что он передал определенное послание от госсекретаря Блинкена, который был недавно с визитом в Каире. Я это подтверждаю», – сказал дипломат на пресс-конференции.

Как отметил Лавров, Москва готова выслушать любое серьезное предложение, касающееся урегулирования конфликта на Украине. По его словам, послание от Блинкена содержит лишь призывы «уйти и прекратить».

Как писал сайт KP.RU, ранее госсекретарь США назвал неприемлемым требование Москвы к Киеву о признании новых территориальных реалий и заявил, что именно это требование якобы мешает наладить переговорный процесс по урегулированию украинского конфликта.