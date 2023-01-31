Путин поручил создать обезличенные базы данных пациентов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин поручил сформировать обезличенные базы данных пациентов для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

«Минздраву России совместно с Минэкономразвития России и Минцифры России обеспечить использование результатов медицинских исследований, получаемых с применением технологий искусственного интеллекта, в клинических рекомендациях и системе обязательного медицинского страхования в целях перехода в перспективе к проактивной модели оказания медицинских услуг», - сказано в документе, опубликованном на сайте Кремля.

Отмечалось, что необходимо обеспечить формирование открытых баз больших данных (дата-сетов) обезличенных медицинских данных пациентов в целях их использования для развития технологий искусственного интеллекта в здравоохранении.

В документе указали, что поручение должно быть исполнено до 1 июля 2023 года.

Как писал сайт KP.RU, 9 сентября 2022 года вице-премьер Дмитрий Чернышенко анонсировал начало работы Национального центра развития искусственного интеллекта.

Чернышенко отметил, что Центр станет одним из инструментов реализации национальной стратегии развития искусственного интеллекта.

Как уточнялось, Минэкономразвития России подготовили проекты постановлений Правительства, предусматривающие порядок предоставления из федерального бюджета субсидии на создание и функционирование Центра.

Он подчеркивал, что в условиях обеспечения технологического суверенитета России, перед Центром поставлен широкий круг аналитических, практических, экспертных и координационных задач.

Вице-премьер пояснил, что Центр продолжит реализацию ряда ключевых проектов в области искусственного интеллекта.

Также сообщалось, что искусственный интеллект помогает людям разобраться с собственными мыслями. За последние несколько десятков лет человечество накопило огромный объем знаний в области разработки лекарств.