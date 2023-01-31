"Ей дали гарантии и новый паспорт": почему Запад покрывает убийцу Дарьи Дугиной

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Исполнительница убийства 29-летней дочери российского философа Дарьи Дугиной украинка Наталья Вовк, согласно одной из версий, могла вернуться на Украину и сейчас живет там вместе с сыном и дочерью.

Однако эксперты считают, что торопиться с выводами не стоит.

- Автомобиль (Вовк находится) в Киевской области, но это не значит, что она вернулась сама, - рассказал KP.RU президент ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

По его мнению, что было заранее спланировано спецслужбами англосаксов и СБУ.

- Это стало понятно после того, как Вовк покинула территорию РФ через Эстонию. Там ее никто не задержал, а значит, все было продумано. Возможно, Вовк вернулась на Украину ... если это на самом деле так, значит ... она получила полные гарантии безопасности и теперь будет жить под другим именем и паспортом, - поделился своим мнением эксперт

Тем временем, бывший разведчик, генерал-майор ФСБ Александр Михайлов не исключил, что Вовк может скрываться и жить не только на Украине, а в любой западной стране.

- Она может скрываться где угодно. А мы можем просить у кого угодно выдать нам ее, но совершенно очевидно, что нам ее никто не даст. Потому что Запад живет по двойным стандартам. Они формально одобрили то, что она совершила. Хотя они должны были сами инициировать передачу Вовк российской стороне, - рассказал генерал-майор ФСБ.

Ранее российский лидер Владимир Путин назвал убийство Дарьи Дугиной подлым и жестоким. А отец девушки заявлял, что его сердце "жаждет мести". Но одной ее мало для того, чтобы убийцы ответили. Преступников покарает только победа в спецоперации, уверен он.

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