Путин отменил ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в регионах Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности в регионах.

Как следует из документа, опубликованном на портале правовой информации, в указе теперь нет временных ограничений на установление режима террористической опасности. Таким образом, решение о его введении становится бессрочным и действует до его отмены.

Напомним, ранее власти регионов могли устанавливать уровень террористической угрозы максимум на 15 суток. В связи с этим ограничением приграничные с Украиной субъекты продлевали введенный режим террористической опасности.

В настоящее время в России выделяют три уровня террористической опасности: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). Первый может быть введен при наличии информации о реальной возможности совершения теракта, «желтый» – при подтверждении этой информации, критический уровень вводится, если есть информация о совершенном теракте или непосредственной угрозе его совершения.