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НовостиПолитика31 января 2023 12:28

Путин отменил ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в регионах

Ранее власти субъектв РФ могли устанавливать уровень террористической угрозы максимум на 15 суток
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Путин отменил ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в регионах Фото: пресс-служба Кремля

Путин отменил ограничения по срокам введения уровней террористической опасности в регионах Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин внес изменения в указ об уровнях террористической опасности в регионах.

Как следует из документа, опубликованном на портале правовой информации, в указе теперь нет временных ограничений на установление режима террористической опасности. Таким образом, решение о его введении становится бессрочным и действует до его отмены.

Напомним, ранее власти регионов могли устанавливать уровень террористической угрозы максимум на 15 суток. В связи с этим ограничением приграничные с Украиной субъекты продлевали введенный режим террористической опасности.

В настоящее время в России выделяют три уровня террористической опасности: повышенный («синий»), высокий («желтый») и критический («красный»). Первый может быть введен при наличии информации о реальной возможности совершения теракта, «желтый» – при подтверждении этой информации, критический уровень вводится, если есть информация о совершенном теракте или непосредственной угрозе его совершения.