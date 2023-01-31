В правительстве Британии назвали нецелесообразным передачу истребителей Украине

В правительстве Британии считают нецелесообразным передачу истребителей Украине Фото: ru.wikipedia.org

Правительство Великобритании считает нецелесообразным поставку истребителей Украине, заявил официальный представитель премьер-министра Соединенного Королевства Риши Сунака.

«Британские истребители Typhoon и F-35 очень сложные в эксплуатации, и на то, чтобы научиться на них летать, требуются месяцы. Мы считаем, что отправка таких самолетов на Украину является нецелесообразной», – передает его словам Evening Standard.

Представитель британского премьера добавил, что Лондон продолжит оказывать военную поддержку Киеву, учитывая запросы украинских властей.

Напомним, накануне в правительстве Германии подтвердили, что Берлин не планирует поставлять истребители Вооруженным силам Украине.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава может направить Украине свои истребители F-16 только по согласованию с союзниками по НАТО.