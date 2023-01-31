На Украине в третий раз за сутки объявили воздушную тревогу Фото: REUTERS

На всей территории Украины в третий раз за сутки объявлена воздушная тревога, об этом свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации.

Во вторник, 31 января, сигнал тревоги уже дважды объявлялся по всей Украине.

Как отмечалось, очередной сигнал тревоги прозвучал около 15:30 (мск).

Как писал сайт KP.RU, ранее 31 января воздушная тревога объявлялась по всей территории Украины.

До этого СМИ сообщали, что сигнал прошел только по 18 регионам Украины, исключая Одесскую, Сумскую, Ивано-Франковскую, подконтрольные части Донецкой и Херсонской областей.

30 января 2023 года в Днепропетровске Украины прозвучали взрывы.

Кроме того, в Николаевской и Днепропетровской областях, а также подконтрольной Украине части Херсонской области, власти объявили воздушную тревогу.

Напомним, с 10 октября 2022 года вооруженные силы России стали наносить удары по объектам критической инфраструктуры Украины. Это произошло после совершенного двумя днями ранее теракта на Крымском мосту.

24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что целью операции является защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима.