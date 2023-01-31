Пушилин уверен, что Россия сможет в кратчайшие сроки отстроить разрушенные Мариуполь и Соледар Фото: Иван ВИСЛОВ

Разрушенные города Донецкой народной республики Мариуполь и Соледар будут восстановлены в кратчайшие сроки, считает временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«То, что Россия может восстанавливать города, что Россия может строить, что Россия может это делать в рекордные сроки, мы теперь вообще нисколько не сомневаемся. Ребята военные переживают. Там реально целого ничего не осталось. Говорю: все отстроим. Здесь есть работающее предприятие, – «Артемсоль». Все это восполнимо», – сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Как отметил Пушилин, в Мариуполе разрушений еще достаточно много. Вместе с тем политик отметил, что по сравнению с весной прошлого года город уже «ожил»: ремонтируются дороги, открылись магазины и появились новые кварталы. Что касается Соледара, то в нем, полагает врио главы ДНР, тоже все можно отстроить и сделать более комфортным удобным для людей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Пушилин уточнил, что в Соледаре разрушены дома, храм, здание администрации, повреждены памятник воинам Великой Отечественной войны и вечный огонь. Кроме того, Вооруженные силы Украины, уходя из города, пытались уничтожить соляные рудники, подорвав коммуникации и затруднив спуск в шахту. По словам политика, все это можно восстановить.

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