На левой автомобильной стороне Крымского моста установлен последний пролет Фото: Telegram-канал вице-премьера Марат Хуснуллина

На левой автомобильной части Крымского установили последний пролет, сообщил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

«Строители завершили надвижку четвертого, последнего, пролетного строения левой автомобильной части Крымского моста. Справились на пять с половиной часов раньше, чем планировали. Это результат высокого профессионализма и опыта мостовиков», – написал он в своем Telegram-канале.

По словам вице-премьера, пролет будет полностью опущен в свое проектное положение в начале февраля этого года. После этого строители начнут укладку асфальта, монтаж освещения и барьерных ограждений, а в марте планируется открыть движение для легковых автомобилей и автобусов по обеим сторонам моста.

Как писал сайт KP.RU, 5 декабря 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин во время посещения Крымского моста заявил о важности сухопутной дороги, которая соединяет Крым с остальной частью России.

Напомним, 8 октября 2022 года в результате мощного взрыва на Крымском мосту обрушились несколько пролетов. Погибли люди, произошло возгорание семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда.