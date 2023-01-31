Российские моряки спасли француза с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантике Фото: REUTERS

Отряд кораблей Северного флота во главе с фрегатом «Адмирал Горшков» спас гражданина Франции с яхты, потерпевшей бедствие в Атлантическом океане, об этом сообщили журналистам во вторник в Минобороны России.

«Экипаж среднего танкера «Кама» из состава отряда боевых кораблей Северного флота принял аварийный сигнал с терпящей бедствие яхты», - сказано в сообщении.

В ведомстве отметили, что с яхты на борт танкера был поднят гражданин Франции со своей собакой и личными вещами. Лукас Монтеу совершал одиночное плавание в Атлантике.

Как уточнили, во время шторма на яхте вышло из строя рулевое устройство и началось поступление воды. После неудачной попытки устранить неисправности он подал сигнал бедствия.

Как писал сайт KP.RU, 9 июня 2022 года пленный военнослужащий ВСУ Александр рассказал, как его спасли российские солдаты.

Он сообщил, что при отступлении был ранен и брошен своими, а на крики о помощи никто не пришел.

Он пояснил, что солдаты ДНР оказали ему первую медицинскую помощь, вынесли на двери из-под обстрелов, отнесли в подвал, где накормили, дали воды и закурить.

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