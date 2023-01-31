В Иране установили производителя бепилотников, атаковавших объект Минобороны в Исфахане Фото: REUTERS

Силы безопасности Ирана установили производителя беспилотных летательных аппаратов, атаковавших объекты Министерства обороны республики в городе Исфахан, рассказали источники из окружения Высшего совета национальной безопасности страны.

Как передает агентство ISNA техническая экспертиза частей одного из беспилотников дала силовикам «ценную информацию» и точно определила производителя дронов. Название компании, изготовившей БПЛА, не приводится.

Напомним, 28 января 2023 агентство IRNA сообщило, что в городе Исфахан в центральной части Ирана произошел сильный взрыв. Как отмечалось, взрыв был на складе с боеприпасами одного из предприятий Минобороны исламской республики.

Администрациия Исфахана уточнила, что пострадавших в результате взрыва нет. Позже в Минобороны Ирана отметили, что взрыв произошел в результате неудачной атаки беспилотников.

Как писал сайт KP.RU, Кремль осудил атаку беспилотников на объекты Минобороны Ирана.