Начальник ГРУ Минобороны Украины Буданов не признал сопричастности спецслужб Украины к ударам по Крымскому мосту Фото: REUTERS

Начальник главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признался в присутствии украинских агентов на территории России, однако, также отрицал причастность Киева к происшествию на Крымском мосту. Газета Washington Post выпустила интервью с начальником ГУР 31 января 2023 года.

По информации издания, Буданов не признал сопричастности спецслужб Украины к ударам по Крымскому мосту. При этом он предупредил о готовящихся атаках украинских агентов, находящихся на территории России.

Напомним, в Луганской Народной республике (ЛНР) сотрудники органов безопасности задержали жителя республики, который был пособником украинских спецслужб. В частности, задержанный сообщал Службе безопасности Украины (СБУ) информацию о месторасположении российских войск. Российские службы регулярно задерживают агентов, работающих в пользу Украины.

Еще в ноябре 2022 года Сотрудники Федеральной службой безопасности (ФСБ) России на территории Херсонской области вскрыли и пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы службы безопасности киевской власти (СБУ).