В Харькове закрасили мурал с изображением Пушкина на стене кафе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Харькове закрасили мурал, где был изображен поэт Александр Пушкин, сообщило сегодня, 31 января, украинское интернет-издание "Страна".

"В Харькове закрасили мурал с изображением русского поэта Александра Пушкина. Оно было нанесено на стену кафе "Львовские круассаны", расположенным на улице Пушкинской", - сообщило издание.

Также издание уточнило, что на днях мурал был облит красной краской, после чего изображение полностью закрасили.

Ранее сайт KP.RU сообщал, что в райцентре Закарпатской области Украины Мукачево местные укропатриоты снесли памятник Пушкину. Кроме того, с местной школы имени А.С. Пушкина сняли мемориальную табличку с именем и изображением поэта. Причем, характерно, что сделали это не какие-то "добровольцы" из "гражданских" нацистских формирований, а местные власти.

Также ранее стало известно, что в Одессе в ночь на 29 декабря 2022 года снесен памятник знаменитому российскому полководцу Александру Суворову, располагавшийся в одноименном районе города. Кадры демонтажа монумента появились в одесских пабликах в соцсетях и местных телеграм-каналах.