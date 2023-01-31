UniCredit оценила убыток бизнеса в России в 220 миллионов евро по итогам 2022 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Убыток российских активов итальянской компании UniCredit по итогам прошлого года составил 220 миллионов евро, следует из отчета финансовой группы.

Согласно отчету, опубликованному на сайте компании, в трех их четырех кварталов 2022 года UniCredit имела прибыли. Так, в первом квартале компания получила убыток в 916 миллионов евро, во втором ее прибыль составила 336 миллионов евро, в третьем – 344 миллиона, в четвертом – 16 миллионов.

Напомним, летом прошлого года стало известно, что Unicredit рассматривает варианты продажи своего российского подразделения с возможностью обратного выкупа активов в случае улучшения политической обстановки.

Межуд тем некоторые западные банки столкнулись с проблемами при продаже своего бизнеса в России. По информации Financial Times, спустя почти год после начала конфликта на Украине лишь немногим западным банкам удалось покинуть Россию. Другие решили сохранить свой бизнес в РФ.

Невозможность продать российские активы связана с законом, который не позволяет иностранным владельцам из недружественных стран заключать сделки о продаже дочерних компаний без одобрения президента Владимира Путина. Под действие документа попала в том числе и группа UniCredit.