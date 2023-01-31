Глава МИД Норвегии призвала поддерживать контакт с Россией по вопросу Арктики

Глава МИД Норвегии Хюитфельдт призвала исключить непреднамеренную эскалации в Арктике Фото: REUTERS

Россия и Норвегия, как соседи, должны поддерживать некоторый контакт и исключать непреднамеренной эскалации в Арктике. Об этом заявила министр иностранных дел королевства Анникен Хюитфельдт, слова которой опубликовала пресс-служба МИД.

"Мы не можем изменить нашу географию. Россия является соседом Норвегии. Нам необходимо поддерживать определенный контакт, чтобы свести к минимуму риск недопонимания и непреднамеренной эскалации в Арктике", - сказала Хюитфельдт, выступая на международной конференции "Арктические рубежи" в Тромсё.

По ее словам, ситуация на севере остается стабильной, несмотря на сведенное до минимума двустороннее сотрудничество с Россией, как и совместную деятельность.

Министр добавила также, что Норвегия продолжит оказывать существенную помощь Украине как в военном и гуманитарном, так и в экономическом плане. Поддержка будет выказана в необходимом для Украины объеме, заключила она.

Вместе с тем, Национальная гвардия Соединенных Штатов в рамках учений Northern Strike 23 отработала сценарии боевых действий против России и Китая в Арктическом регионе. Об этом 31 января заявил генерал Вооруженных сил США Дэн Хокансон.

Американской Министерство обороны ожидает роста конкуренции в Арктике со стороны РФ и КНР, поскольку северные морские пути становятся все более судоходнымы. По словам генерала, Москва и Пекин наращивают свое военное присутствие, и повышение температуры и таяние льдов усилят конкуренцию.