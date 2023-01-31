К нацпроекту «Производительность труда» в 2023 году присоединились 11 регионов России

Заседание подкомиссии Госсовета по реализации нацпроекта «Производительность труда» прошло под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области.

К нацпроекту «Производительность труда» в этом году присоединились 11 регионов России. В стране создано 60 центров компетенций. Воспользоваться адресной поддержкой для повышения производительности труда могут предприятия в 85 регионах. В современных условиях производительность труда становится одним из основных факторов конкурентоспособности, что делает бизнес более устойчивым, отметили участники заседания подкомиссии Госсовета по реализации нацпроекта. Заседание прошло под председательством губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

Одно из главных достижений нацпроекта - за год оборот его участников вырос на 400 миллиардов рублей. Чистая прибыль предприятий за счет роста производительности увеличилась на 60 миллиардов рублей.

«Мы работаем в единой связке: бизнес - Министерство экономического развития РФ - регионы, - отметил Александр Дрозденко. - Ключевой результат нацппроекта «Производительность труда» в повышении устойчивости экономики отдельных производств, отраслей и страны. Следующий этап проекта внедрение методик повышения производительности в социальных учреждениях. Начинать Ленинградская область будет с себя, с тех особо чувствительных зон, где жители отмечают проблемные вопросы, в первую очередь, с медицинских учреждений».

В нацпроекте «Производительность труда» участвуют 4400 предприятий по всей стране, на них работают более полутора миллионов сотрудников. Подкомиссия по вопросам его реализации создана в рамках комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Ленинградская область присоединилась к нацпроекту в 2020 году. За это время регион внедрил 66 проектов бережливого производства.