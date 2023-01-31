Фонд национального благосостояния Норвегии остановил продажу российских активов из-за санкций Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фонд национального благосостояния Норвегии приостановил продажу активов компаний из России в связи с санкциями Запада в отношении депозитарного банка, хранящего эти акции. Об этом рассказал заместитель генерального директора фонда Трод Гранде.

По информации Bloomberg, фонд владел активами в России на сумму 292 миллиона долларов, однако из-за санкций они не могут быть выведены с российских счетов. Дело в том, объяснил Гранде, что депозитарий находится под санкциями и не может помочь фонду с расчетами по сделкам, а также с голосованием по акциям российских компаний.

Как отметил замгендиректора фонда, организация оказалась в тупике, поскольку не может ни продать, ни купить, ни проголосовать по этим активам. Стоит отметить, что он является крупнейшим в мире пенсионным фондом. После начала российской спецоперации на Украине организация решила вывести средства из российских активов.

Как писал сайт KP.RU, во вторник, 31 января, заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что «адские санкции» западных стран не смогли подорвать устойчивость экономики России и «с треском провалились».