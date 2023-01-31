"Я научилась плакать бесшумно": дочь Юлии Началовой рассказала о жизни после смерти мамы

Дочь Началовой Вера рассказала "Комсомольской правде" о жизни спустя четыре года после трагедии Фото: из соцсетей

Спустя четыре года после смерти российской певицы Юлии Началовой Вера стойко продолжает свое творческое развитие, несмотря на слезы, которые все еще подступают при воспоминаниях о маме. Об этом она рассказала в интервью "Комсомольской правде".

Еще на похоронах Началовой отметили стойкость Веры. Будучи 13-летним подростком она почти не плакала.

"На самом деле я, конечно, плакала. Не знаю, каким образом, но я научилась делать это бесшумно. Я могу стоять – слезы льются, льются, но пока я не хлюпаю ресницами, никто этого не замечает", - поделилась Вера в разговоре с "КП". - Первое время мне справиться со всем этим очень сильно помогала мама моей подруги. Она психолог. Она нашла ко мне подход, мне было легче..."

О смерти мамы Вера узнала одной из последних. Девочка тогда была заграницей вместе с классом. Как только она вернулась, отец Евгений Алдонин рассказал ей о трагедии. Юлия Началова, по словам дочери, не хотела ее расстраивать, поэтому до самого последнего девочка ничего не подозревала о состоянии артистки.

Дочка Началовой сумела справиться со своим горем. В этом по ее словам, помогает творчество и большая работа над собой. График девочки расписан по минутам. Часто уже в 7 утра она выбегает из дома, а возвращается к 8-9 часам вечера. И все ради мечты. Вера планирует через два года поступать на актрису мюзиклов. Окружение отмечает талант девушки и пророчит ей режиссерскую карьеру, однако, она настаивает на актерском мастерстве.

Кроме того, Вера отлично поет и более того, достигает высот своей талантливой мамы, Юлии Началовой.

"Мне часто говорят, что голос и манера исполнения похожи на мамины. Это, конечно, очень приятно. Но мне кажется, что я смесь своих родителей. У меня есть черты и от папы, и от других членов семьи. Так что если сравнить, то я на всех похожа!" - подмечает Вера.

Напомним, в субботу, 16 марта 2019, появилась информация о том, что умерла певица Юлия Началова. Как стало известно, артистка скончалась в больнице на 39-м году жизни.

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