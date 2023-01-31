В России утвердили индексацию на 11,9% выплат и пособий

Мишустин утвердил индексацию выплат и пособий с 1 февраля 2023 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому с 1 февраля некоторые социальные выплаты будут проиндексированы на 11,9%.

В документе указывается, что среди индексируемых выплат - пособия семьям с детьми, соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, гарантии для россиян, удостоенных высших госнаград.

Как сообщал Минтруд, в этот список вошли более 40 мер социальной поддержки.

В их числе - единовременное пособие при рождении ребенка, материнский капитал и другие.

Как писал сайт KP.RU, 10 декабря 2022 года Михаил Мишустин подписал указ об утверждении правил единовременной денежной выплаты военнослужащим, которые заключили контракт в период спецоперации в Украине, в частности призванным по частичной мобилизации.

10 января 2023 года Мишустин заявил, что работа по обеспечению макроэкономической стабильности в РФ должна быть продолжена в 2023 году.

Премьер отметил неплохие показатели и для обеспечения макроэкономической стабильности были приложены значительные усилия.

Глава кабмина заявил, что такая работа должна быть продолжена в текущем году, чтобы выполнить запланированные бюджетные обязательства.