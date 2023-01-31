Дилеры начали поставлять в Россию новые седаны Chery Arrizo 5 Plus из Китая

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В Россию начали поставлять новые седаны Chery Arrizo 5 Plus из Китая. Предложения о продаже таких автомобилей уже появились на официальных сайтах дилеров и их страницах в классифайдах.

Так, автодилер из Хабаровска предлагает приобрести авто за 1,7 млн рублей. Седан выпущен в 2023 году и оснащен 1,5-литровым атмосферным двигателем (116 л.с.) и передним приводом. На домашнем рынке также доступна модификация с турбомотором объемом 1,5 л мощностью 156 л.с. Об этом пишет Газета.Ru.

В список оснащения модели автоо Arrizo 5 Plus с учетом разницы комплектации входят 17-дюймовые диски, светодиодная оптика, датчик дождя, экран мультимедиа диагональю 10,25 дюйма, подогрев передних сидений и другие опции.

Накануне телеканал "360" сообщал, что машины Lada Xray закончились в российских автосалонах. Их не осталось в наличии в официальных дилерских центрах бренда в стране. Предполагается, что АвтоВАЗ убрал модель Lada Xray из модельного ряда.

В 2023 году доля продаж китайских иномарок в России может увеличиться вдвое и достичь 40%, рассказали RT в аналитическом агентстве "Автостат". Модели из Поднебесной пытаются занимать свободные ниши на рынке после ухода многих европейских, японских и американских конкурентов из РФ.