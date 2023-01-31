Косметолог Терешкова предупредила, что грязные кисти для макияжа и частый пилинг вредят коже Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пластический хирург, косметолог Виолетта Терешкова предупредила о пагубных привычек, которые могут негативно сказывать на коже.

Специалист напоминает, что добавить проблем могут грязные кисти для макияжа и очки, а также частый пилинг. Об этом пишет Life.ru.

Все дело в том, что плохая гигиена инвентаря для макияжа не просто вредит, но и создаёт опасные угрозы. Например, в грязных кистях есть отмершие клетки кожи, а также там могут быть кишечная палочка и стрептококки, рассказала доктор.

- Кроме риска испортить кожу это также прямая угроза и желудочно-кишечному тракту. К тому же около 30% здоровых людей являются носителями стрептококка на коже, поэтому очень опасно пользоваться одним инвентарём с кем-то ещё. Желательно брать свою кисть, если идёте в салон красоты, - уточнила Терешкова.

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