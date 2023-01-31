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НовостиЭкономика31 января 2023 17:46

Маркетолог Ионочкин перечислил уловки, на которые идут производители товаров ради продаж

Покупателям стоит быть внимательнее
Елена АКИМОВА
Маркетолог Ионочкин перечислил уловки, на которые идут производители товаров ради продаж

Маркетолог Ионочкин перечислил уловки, на которые идут производители товаров ради продаж

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не секрет, что товары в магазинах расположены по определенной схеме. Производители продуктов сегодня не только имитируют названия и цвета более известных брендов, но и играют с буквами - это позволяет подстроиться под более качественный бренд.

Генеральный директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин перечислил другие хитрости продавцов.

Например, стратегия хамелеона. Покупатель не задумывается и берет узнаваемую баночку, но внутри может оказаться совсем иного качества продукт.

Расчет на то, что покупатель ограничен во времени и изучать продукцию он не будет. Порой увидев ключевое слово, мы сами додумываем о продолжении: если «Крестьянское» или «Кремлевское», значит, масло.

- Народное название — удобный способ избежать необходимости следовать строгому стандарту и ожидаемому составу, — отмечает эксперт в беседе с NEWS.ru.