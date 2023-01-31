Маркетолог Ионочкин перечислил уловки, на которые идут производители товаров ради продаж Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Не секрет, что товары в магазинах расположены по определенной схеме. Производители продуктов сегодня не только имитируют названия и цвета более известных брендов, но и играют с буквами - это позволяет подстроиться под более качественный бренд.

Генеральный директор брендингового агентства BRANDKEY Андрей Ионочкин перечислил другие хитрости продавцов.

Например, стратегия хамелеона. Покупатель не задумывается и берет узнаваемую баночку, но внутри может оказаться совсем иного качества продукт.

Расчет на то, что покупатель ограничен во времени и изучать продукцию он не будет. Порой увидев ключевое слово, мы сами додумываем о продолжении: если «Крестьянское» или «Кремлевское», значит, масло.

- Народное название — удобный способ избежать необходимости следовать строгому стандарту и ожидаемому составу, — отмечает эксперт в беседе с NEWS.ru.