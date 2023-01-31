Экономист Зубец заявил, что шоппинг перестает быть массовым увлечением россиян Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Экономист Алексей Зубец считает, что для россиян шоппинг перестает быть массовым увлечением.

По его мнению, исследования показывают, что по состоянию на конец января 2023 года готовность людей делать покупки заметно ниже, чем годом ранее.

- То ли из-за того, что спрос был уже удовлетворен весной и летом, то ли из-за роста цен на импортные товары ... потребительская активность заметно просела. И совсем уж неприятный сюрприз ожидал ритейлеров в декабре. Обычно в это время покупательная способность растет, работникам выплачивают годовые премии, люди несут их в магазины, из-за чего происходит предновогодний всплеск продаж. В этом году ситуация была ровно обратной, - поделился он своим мнением с "Российской газетой".

Он уточнил, что даже если рассмотреть предположение, что отказ от покупок - вынужденное явление, то его логичным спутником должен был бы стать рост неуверенности в обществе.

- Однако такового не наблюдается! Уровень неудовлетворенности россиян своей жизнью сейчас находится на уровне января прошлого года или даже несколько ниже его. Доля недовольных своим материальным положением также не растет, несмотря на падение реальных доходов, - объяснил экономист.

Он также полагает, что вся сложившаяся ситуация свидетельствует о мировоззренческих сдвигах в сознании россиян, которым удалось сократить расходы и при этом остаться на прежнем уровне удовлетворенности жизнью.

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