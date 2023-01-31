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НовостиВ мире31 января 2023 17:55

Китайские ученые впервые клонировали корову высокопродуктивной молочной породы

В течение двух-трех лет биологи Китая планируют вырастить стадо из более чем тысячи «суперкоров»
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Китайские ученые впервые клонировали корову высокопродуктивной молочной породы

Китайские ученые впервые клонировали корову высокопродуктивной молочной породы

Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Китае ученые впервые клонировали корову высокопродуктивной голштинской породы, способную давать до 18 тонн молока в год.

Как передает газета Global Times, трех телят голштинской породы клонировали биологи Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства Китая. Они использовали метод переноса ядер соматических клеток уха животного.

По словам руководителя группы ученых Цзинь Япина, эксперимент, проведенный ими, имеет огромное значение для восстановления животноводческой отрасли Китая. В настоящее время 70% коров молочных пород куплены в КНР за границей, отметил он.

Китайские ученые планируют в течение двух-трех лет вырастить стадо из более чем тысячи «суперкоров», рассказал Япин. Как рассчитывают биологи, эти животные должны помочь Китаю решить проблему зависимости от поставок коров из-за рубежа.

Как писал сайт KP.RU, летом прошлого года в Китае роботы впервые клонировали поросят.