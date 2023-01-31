Китайские ученые впервые клонировали корову высокопродуктивной молочной породы Фото: Кристина БРАЖНИКОВА

В Китае ученые впервые клонировали корову высокопродуктивной голштинской породы, способную давать до 18 тонн молока в год.

Как передает газета Global Times, трех телят голштинской породы клонировали биологи Северо-западного университета сельского и лесного хозяйства Китая. Они использовали метод переноса ядер соматических клеток уха животного.

По словам руководителя группы ученых Цзинь Япина, эксперимент, проведенный ими, имеет огромное значение для восстановления животноводческой отрасли Китая. В настоящее время 70% коров молочных пород куплены в КНР за границей, отметил он.

Китайские ученые планируют в течение двух-трех лет вырастить стадо из более чем тысячи «суперкоров», рассказал Япин. Как рассчитывают биологи, эти животные должны помочь Китаю решить проблему зависимости от поставок коров из-за рубежа.

Как писал сайт KP.RU, летом прошлого года в Китае роботы впервые клонировали поросят.